Assegno unico | chi non aggiorna l’Isee entro il 30 giugno perde gli arretrati da marzo

Ultimi giorni per aggiornare l’ISEE 2025 e garantire gli arretrati dell’Assegno Unico Universale, a partire da marzo. La scadenza del 30 giugno è cruciale per milioni di famiglie italiane: non agire equivale a rinunciare a importi più alti, calcolati sulla reale condizione economica familiare, e a ricevere solo il minimo garantito di 57,5 euro al mese per figlio. È ora di verificare e aggiornare i dati per non perdere ciò che spetta di diritto.

Ultimissimi giorni per aggiornare l'Isee 2025 e non perdere così gli arretrati dell'Assegno Unico Universale, da marzo in poi. Il 30 giugno è una scadenza decisiva per milioni di famiglie italiane con figli. L'erogazione dell'assegno continua, in automatico, ma non agire significa rinunciare a importi più alti, calcolati sulla reale condizione economica familiare, e ricevere solo la cifra minima (57,5 euro al mese per figlio), contro un massimo che può superare i 200 euro. Chi rischia di perdere gli arretrati dell'Assegno Unico e cosa bisogna fare. Il termine del 30 giugno riguarda tutti i nuclei familiari con figli minorenni, under 21 a carico, o figli disabili di qualsiasi età, che non hanno ancora presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per il 2025.

