Assegnazione provvisoria docenti 25 26 | neo immessi in ruolo e assunti GPS Chi può presentare domanda

Se siete docenti neo immessi in ruolo o assunti tramite GPS nel 2024/25, vi state chiedendo se potete presentare domanda di assegnazione provvisoria. La risposta dipende da specifici requisiti e vincoli normativi, che analizzeremo nel dettaglio. Scoprite come migliorare la vostra posizione lavorativa, le deroghe previste e chi può proporre domanda, per un futuro professionale più stabile e sereno.

I docenti neo immessi in ruolo e quelli assunti da GPS sostegno nel 202425 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria? Rispondiamo a due quesiti posti in merito in redazione, ricordando poi i motivi per chiedere l'assegnazione, le deroghe mobilitĂ nonchĂ© chi può presentare domanda, stando ai vincoli previsti dalla normativa vigente. L'articolo Assegnazione provvisoria docenti 2526: neo immessi in ruolo e assunti GPS. Chi può presentare domanda . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

