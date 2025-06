Assegnazione provvisoria 2025 26 | chi può presentare domanda tra assunti GPS e neoimmessi

Se sei un docente interessato all’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2025/26, è fondamentale conoscere chi può presentare domanda tra assunti GPS e neoimmessi. La normativa attuale introduce nuove condizioni e possibilità di deroghe, influenzate da requisiti familiari e altri vincoli. Scopriamo insieme le regole e le opportunità che il nuovo CCNI riserva per garantire spostamenti più flessibili e mirati.

Nel 202526 i docenti assunti da GPS sostegno e i neoimmessi in ruolo potranno accedere all’assegnazione provvisoria solo in presenza di precise condizioni. Tra vincoli, deroghe e requisiti familiari, il nuovo CCNI determinerà le possibilità di spostamento. Vediamo cosa prevede la normativa vigente e chi può effettivamente fare domanda Assunti da GPS sostegno: deroga possibile . Assegnazione provvisoria 202526: chi può presentare domanda tra assunti GPS e neoimmessi . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

