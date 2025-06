Assassin’s Creed 4 | Black Flag Remake il doppiatore di Edward Kenway sembra confermare il gioco

Il mondo di Assassin’s Creed sta per tornare a solcare i mari con un remake di Black Flag, e le parole di Matt Ryan, doppiatore di Edward Kenway, alimentano le speranze di un ritorno epico. La sua frase enigmaticamente aperta lascia intendere che qualcosa di grande sia in fase di sviluppo. Ma cosa ci riserva davvero questa nuova avventura? Restate sintonizzati: il vento di Assassin’s Creed alza di nuovo le vele della nostalgia e dell’emozione.

Il vento di Assassin’s Creed soffia di nuovo tra le vele della nostalgia: il tanto vociferato Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake sembra più reale che mai. Durante un incontro con i fan, Matt Ryan, storico doppiatore del protagonista Edward Kenway, ha pronunciato una frase che ha riacceso le speranze: “Hai completato il gioco? Beh, potresti doverlo finire di nuovo”, aggiungendo con un sorriso enigmatico, “C’è una ragione per cui lo dico, ma non posso aggiungere nulla.”. Una battuta apparentemente innocua, ma che, per chi conosce il contesto, suona come una conferma non ufficiale. Da tempo si parla della possibilità che Assassin’s Creed IV: Black Flag, uno dei capitoli più amati della saga, torni in una nuova veste moderna. 🔗 Leggi su Game-experience.it