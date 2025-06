Assalto al bancomat maxi colpo a ’La Fontana’

Un'ondata di furti che scuote la provincia di Ascoli Piceno. Dopo l’assalto alla Bper di Centobuchi, ora un altro tentativo si è consumato davanti al centro commerciale ‘La Fontana’. Tecniche sempre più sofisticate e un clima di insicurezza che preoccupa cittadini e forze dell’ordine. Mentre le indagini sono in corso per ricostruire i dettagli, cresce l’attenzione sulla necessità di maggiori controlli e prevenzione. La sicurezza dei nostri territori non può più aspettare.

Altro assalto a un Bancomat sulla fascia costiera del Piceno. Dopo l’attacco al Bancomat della Bper Banca di Centobuchi, avvenuto la notte del 3 maggio, ora è toccato al Bancomat di Banca Intesa sull’esterno del centro commerciale ‘La Fontana’ di Porto d’Ascoli. La tecnica è di quelle consolidate: far esplodere il macchinario peno di banconote e poi dileguarsi col bottino impiegando auto rubate. L’Ammontare del colpo è in via di definizione, ma il Bancomat era stato caricato nel fine settimana per rispondere alle esigenze dei cittadini nei giorni di sabato e domenica. Di solito non meno di 50mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assalto al bancomat, maxi colpo a ’La Fontana’

