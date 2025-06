Asl Napoli 3 Sud grazie a Robo-Cup niente più buchi nel flusso delle visite per colpa di chi non si presenta

Grazie a Robo-Cup, la Asl Napoli 3 Sud ha rivoluzionato la gestione delle prenotazioni, eliminando i buchi nel flusso delle visite e riducendo drasticamente i appuntamenti persi. Questo innovativo sistema automatizzato, basato sull'intelligenza artificiale e applicato ai dati del Centro Unico di Prenotazione, ha permesso di abbattere il fenomeno del no show dal 40% al 20%. Un passo avanti importante per garantire un servizio più efficiente e accessibile a tutti.

Niente più slot vuoti o appuntamenti persi tra una visita medica e l’altra dovuti a pazienti che non si presentano senza avvertire. La Asl Napoli 3 Sud è riuscita a ridurre il fenomeno delle liste di attesa grazie a Robo-Cup, un sistema automatizzato basato sull’Intelligenza artificiale che utilizza un algoritmo applicato ai dati del Centro Unico di Prenotazione. Il sistema ha permesso di ridurre dal 40% al 20% il fenomeno del no show, ottimizzando i ‘buchi’ degli appuntamenti lasciati liberi. Questa é una delle 40 esperienze inserite nell’Osservatorio sull’Ia in Sanità , presentato a Siracusa al Forum ‘Logos & Téchne’, organizzato dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso). 🔗 Leggi su Ildenaro.it