Asilo nido Paradiso svuotato del personale | con chi rimarranno i nostri bambini?

I genitori dell'asilo nido Cep Paradiso di Brindisi sono in allarme: con il personale ormai ridotto al minimo, chi veglierà sui nostri bambini? Riceviamo e pubblichiamo una nota dei rappresentanti, che evidenzia le preoccupazioni crescenti sulla gestione futura della struttura. È fondamentale un intervento tempestivo che garantisca sicurezza e serenità ai più piccoli: il loro benessere non può essere lasciato al caso.

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei rappresentanti dei genitori dei bambini dell'asilo nido Cep Paradiso di Brindisi, in merito al futuro della gestione. Apprendiamo con forte preoccupazione il contenuto della recente delibera della giunta comunale numero 249 del fegistro, del 27 giugno 2025. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

