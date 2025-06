Asili senza condizionatori Scatta il ’piano’ caldo | bimbi nelle piscinette

In un’epoca in cui il benessere dei più piccoli dovrebbe essere prioritario, le strutture diurni si trovano a fare i conti con estati caldissime e assenza di condizionatori. Al nido comunale Paola Marchetti, bambini sotto i tre anni cercano refrigerio nelle piccole vaschette, grazie alla generosità delle mamme e dei papà. Ma è davvero sufficiente? La domanda resta aperta: fino a quando si potrà garantire sicurezza e comfort ai nostri piccoli in queste condizioni?

Niente impianto di condizionamento e i bambini hanno tantissimo caldo. E così tutti a bagno nelle piccole vaschette. E quello che hanno pensato di fare le operatrici per bambini di età inferiore ai tre anni del nido comunale Paola Marchetti 251. Chi con il costumino chi con il pannolino-mutandina nelle tre micro piscinette regalate dalle mamme e dai papà all’asilo di via Martelli dove la temperatura dei locali, in questi giorni infuocati, è diventata rovente. Molta preoccupazione da parte dei genitori dei bimbi che hanno pensato bene di provvedere per aiutare i loro piccolini a rifrescarsi con bagnetti e giochi nell’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Asili senza condizionatori. Scatta il ’piano’ caldo: bimbi nelle piscinette

