Asfaltature sulla Cassia a Vetralla e Cura | nuovo tappeto di usura da 5 centimetri

A partire da lunedì 30 giugno, la strada Cassia a Vetralla si trasformerà con lavori di manutenzione straordinaria. Anas interviene per garantire sicurezza e qualità stradale, intervenendo su tratti critici tra Cura di Vetralla e altri punti strategici. Un intervento essenziale che promette di migliorare la viabilità e ridurre i disagi, assicurando un percorso più sicuro e confortevole per tutti gli automobilisti. Restate sintonizzati per aggiornamenti e dettagli sui lavori in corso.

A partire da lunedì 30 giugno, Anas darà il via a importanti lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile a Vetralla. L'intervento interesserà specificamente i tratti compresi tra i chilometri 64+600 e 65+950, nella zona di Cura di Vetralla, e tra i chilometri 67+000 e 68+250, nel.

Asfaltature sulla Cassia a Vetralla e Cura: nuovo tappeto di usura da 5 centimetri.

