Ascolti tv | Una voce per Padre Pio Benfica-Chelsea | Dati Auditel sabato 28 giugno 2025

Sabato 28 giugno 2025 è stato un serata di grande spettacolo tra il meglio della televisione italiana e internazionale. Da un lato, “Una Voce per Padre Pio” su Rai 1, un evento emozionante dedicato al Santo protettore, e dall’altro, il match di calcio tra Benfica e Chelsea su Canale 5, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport. Ma chi ha conquistato gli spettatori? Scopriamolo insieme attraverso i dati Auditel e le preferenze di share del pubblico televisivo.

Ascolti tv di sabato 28 giugno 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Una voce per Padre Pio ” contro “ Benfica-Chelsea “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 28 giugno 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Una voce per Padre Pio vs Benfica-Chelsea. Auditel ieri sera, 28 giugno 2025. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Una voce per Padre Pio” contro “Benfica-Chelsea”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it