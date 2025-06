Ascolti tv | Una voce per Padre pio batte il Mondiale per club

Il 28 giugno si è scritto un nuovo capitolo nel mondo dello spettacolo italiano: "Una voce per Padre Pio" ha conquistato gli ascolti, superando persino la sfida imperdibile del Mondiale per club. Un risultato che dimostra come il pubblico sappia apprezzare anche i momenti di forte impatto emotivo e spirituale. La serata ha confermato ancora una volta che, in Italia, le storie di fede e cultura trovano sempre il loro pubblico.

La serata del 28 giugno ha visto Una voce per Padre Pio trionfare negli ascolti e battere la partita del Mondiale per club. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv: Una voce per Padre pio batte il Mondiale per club

