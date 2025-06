Ascolti TV | Sabato 28 Giugno 2025 Una Voce per Padre Pio leader 19.1% per Benfica-Chelsea solo l’11-12.5%

Sabato 28 giugno 2025 ha regalato emozioni e spettacoli ai telespettatori italiani. La serata è stata dominata da Rai1 con "Una Voce per Padre Pio", che ha coinvolto oltre 2 milioni di spettatori, dimostrando il forte legame tra pubblico e cultura. La partita di calcio tra Benfica e Chelsea su Canale5 ha attirato un pubblico appassionato, mentre gli altri canali hanno offerto intrattenimento vario. Ecco i dettagli del prime time di ieri sera.

Nella serata di ieri, sabato 28 giugno 2025, su Rai1 Una Voce per Padre Pio ha intrattenuto 2.084.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club – Benfica-Chelsea ha raccolto davanti al video 1.370.000 spettatori con uno share dell’11% nel primo tempo e 1.181.000 spettatori con il 12.5% nel secondo tempo. Su Rai2 L’incubo di Maggie è la scelta di 841.000 spettatori pari al 6.7%. Su Italia1 Windstorm – Contro ogni regola ha radunato 647.000 spettatori (5.4%). Su Rai 3 Palazzina Laf raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Sapore di mare totalizza un a.m. di 577. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 28 Giugno 2025. Una Voce per Padre Pio leader (19.1%), per Benfica-Chelsea solo l’11-12.5%

