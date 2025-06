Ascolti tv del 28 giugno Una voce per Padre Pio contro la partita Benfica-Chelsea

Sabato 28 giugno ha regalato agli spettatori una serata ricca di emozioni e appuntamenti imperdibili. Tra musica, solidarietà e sport, il pubblico si è diviso tra la toccante serata benefica "Una voce per Padre Pio" su Rai1 e l’atteso match di calcio tra Benfica e Chelsea su Canale 5. Una notte che ha saputo coinvolgere tutti, offrendo momenti di intrattenimento indimenticabili e riflessioni profonde. La tv italiana ha mostrato ancora una volta la sua capacità di unire cultura, fede e passione.

Una serata ricca di appuntamenti imperdibili quella di sabato 28 giugno: tanti i programmi di intrattenimento che hanno tenuto compagnia al pubblico, come i film. Su Rai1 è andata in onda la serata benefica di musica, fede e solidarietà condotta da Mara Venier Una voce per Padre Pio, ambientata ogni estate nella suggestiva piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina. Su Canale5 era in programma la partita che ha visto sfidarsi le squadre Benfica e Chelsea, mentre su Rai2 l'appuntamento era con il thriller L'incubo di Maggie. Su Rai3 è andato in onda il film Palazzina Laf di Michele Riondino, introdotto dalla scrittrice Maria Latella, che ha offerto uno sguardo sul contesto narrativo, sulle sfumature dei protagonisti e sulle dinamiche che li muovono.

