Aryna Sabalenka è irriconoscibile | che trasformazione a Wimbledon

Aryna Sabalenka, con il suo incredibile cambio di look e atteggiamento a Wimbledon, ha lasciato tutti senza parole. La tigre bielorussa, rara volta così disinvolta e ironica, si è mostrata al pubblico in una veste sorprendente, rivelando un lato più leggero e spontaneo. Questo nuovo modo di essere sta conquistando gli appassionati, dimostrando che anche le campionesse più temute hanno un cuore capace di emozionarsi e sorridere. Perché Aryna Sabalenka è così: in campo è una leonessa, seriosa e imperturbabile, ma quando non gioca è

Il popolo del tennis ha stentato a riconoscere la tigre bielorussa: non ci saremmo mai aspettati di vederla in questa veste, non sembra quasi lei. I video circolati negli ultimi giorni, di cui è protagonista, non si contano sulle dita di una mano. E da tutti traspaiono, allo stesso modo, la sua leggerezza e la sua proverbiale ironia. Perché Aryna Sabalenka è così: in campo è una leonessa, seriosa e imperturbabile, ma quando non gioca è un po’, se vogliamo, l’anima della festa. (Instagram) – Ilveggente.it Tanto è vero che all’All England Club, benché lo Slam britannico non sia ancora neanche entrato nel vivo, è già la protagonista indiscussa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Aryna Sabalenka è irriconoscibile: che trasformazione a Wimbledon

In questa notizia si parla di: aryna - sabalenka - irriconoscibile - trasformazione

Aryna Sabalenka, cinque foto da top model: numero uno anche in bellezza - Aryna Sabalenka, numero uno del tennis e icona di bellezza, incanta il pubblico con cinque scatti da top model.

Aryna Sabalenka è irriconoscibile: che trasformazione a Wimbledon.

Wta Madrid: Sabalenka e Svitolina in semifinale - Ansa.it - 1 al mondo Aryna Sabalenka e l'ucraina Elina Svitolina si sono qualificate per la semifinale del Wta 1000 di Madrid. ansa.it scrive

Sabalenka eliminata a Roma dopo aver risposto male a un tifoso: punita per aver urlato "oscenità" - Fanpage.it - Aryna Sabalenka è stata eliminata dalla cinese Zhang nei quarti degli Internazionali d’Italia. Come scrive fanpage.it