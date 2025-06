Arrone celebra l’arte campanaria patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco

Arrone si anima per celebrare l'arte campanaria, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. In due giorni di incontri e condivisione, il Gruppo campanari locale e la Federazione nazionale hanno festeggiato questa importante conquista, testimonianza del valore storico e culturale di questa tradizione secolare. Un momento di orgoglio e valorizzazione che rafforza il legame tra comunità e patrimonio.

Due giorni di incontri dedicati all’arte campanaria tradizionale. Il Gruppo campanari di Arrone e la Federazione nazionale suonatori di campane hanno festeggiato il conferimento del prestigioso riconoscimento Unesco all’arte campanaria, divenuta ufficialmente patrimonio culturale immateriale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Arrone celebra l'arte campanaria: «Ufficialmente patrimonio dell'umanità» Vai su X

Roma sabato 14 giugno 2025. Saremo in piazza S. Pietro con grande emozione, impegno e passione per l’antica arte campanaria “Patrimonio Culturale e Immateriale dell’Umanità”. #UNESCO Vai su Facebook

