Arrivano i saldi estivi a Roma spesa media di 150 euro

I saldi estivi a Roma si avvicinano, pronti a trasformare ogni acquisto in un'occasione imperdibile. Con una spesa media di 150 euro e il 78,9% dei romani che prevede di approfittarne, la città si prepara a vivere un periodo di grandi opportunità. I saldi, ufficialmente al via sabato 5 luglio nel Lazio, promettono emozioni e affari irresistibili: scopriamo insieme cosa aspettarci.

