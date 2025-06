Arretrati taglio cuneo fiscale cosa fare se non ci sono nel cedolino di giugno?

Se nel cedolino di giugno non sono apparsi gli arretrati del taglio al cuneo fiscale, niente paura: arriveranno nei prossimi mesi. La circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce la gestione di questa situazione, aiutando lavoratori e pensionati a orientarsi tra scadenze e adempimenti. Ma cosa fare per non perdere il treno di un diritto tanto atteso? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

Se gli arretrati del taglio al cuneo fiscale non erano presenti nel cedolino di giugno, arriveranno nei prossimi mesi. Cosa dice la circolare dell'Agenzia delle Entrate? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

