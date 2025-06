Arrestato a 22 anni Era in sorveglianza speciale ma spacciava cocaina

Un giovane di soli 22 anni, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Città di Castello, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di cocaina. Nonostante le restrizioni, continuava a gestire un giro illecito, con 88 grammi di droga e denaro provento dell’attività sequestrati. La legge fa ancora il suo dovere: la lotta contro la criminalità non si ferma.

Era già sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Città di Castello il giovane di 22 anni che è stato arrestato dai carabinieri nelle scorse ore con l’accusa di spacciare cocaina. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno trovato e sequestrato nell’abitazione del ventenne 88 grammi di cocaina, alcune confezioni già pronte per lo spaccio e circa 800 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Per lui sono scattate le manette anche in forza del fatto che nonostante sia molto giovane ha alle spalle svariati precedenti di natura penale. Il ventiduenne -di origini peruviane, ma da tempo residente a Città di Castello- era balzato alle cronache anche qualche mese fa in occasione dell’aggressione che si era consumata ai danni di alcuni poliziotti avvenuta di fronte alla stazione del treno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrestato a 22 anni. Era in sorveglianza speciale ma spacciava cocaina

