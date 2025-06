Arrampicata sportiva | Laura Rogora si prende uno splendido secondo posto nel lead di Innsbruck

Il fine settimana dell’arrampicata sportiva si illumina con il talento italiano. A Innsbruck, nel cuore delle Alpi, Laura Rogora conquista un emozionante secondo posto nel lead, dimostrando la sua classe e determinazione. Dopo il successo nel boulder, la giovane arrampicatrice si conferma tra le migliori al mondo, portando alta la bandiera italiana e regalando sogni ai tifosi. La passione e l’abilità di Laura continuano a scrivere pagine memorabili nello sport.

Il fine settimana dell’arrampicata sportiva sorride ai colori italiani, nella tappa di Coppa del Mondo di Innsbruck dove, dopo il boulder, è stata la volta del lead. Sulle pareti austriache infatti è arrivato il meraviglioso secondo posto di Laura Rogora che, nel contest femminile, si è issata sino alle posizioni da podio tirando fuori una splendida manche chiusa con lo score di 33, alle spalle di un’incontenibile Janja Garnbret, prima a 41 e capace di fare doppietta dopo il boulder e davanti alla britannica Erin McNice, terza a 32+, in una finale di altissimo lignaggio. Doppietta al femminile e doppietta anche al maschile: il britannico Toby Roberts, oro a Parigi 2024, ha bissato il successo ottenuto nel boulder imponendosi anche nel lead. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata sportiva: Laura Rogora si prende uno splendido secondo posto nel lead di Innsbruck

