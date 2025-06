Arezzo operazione in chiusura per Redolfi E Cutolo vuole stringere con Spini e Ianesi

creato un sottile ma consolidato legame tra le due squadre, alimentando speranze di future collaborazioni e scambi che potrebbero rivoluzionare il panorama calcistico locale. La partita di domenica si presenta quindi come più di un semplice test, ma come un simbolo di unione e crescita condivisa, pronta a scrivere un nuovo capitolo per entrambe le realtà sportive.

di Luca Amorosi C’è un filo amaranto, bianco e rosso che unisce e Mantova. I più attenti avranno notato che, per ora, l’unica amichevole fissata ufficialmente durante il ritiro precampionato è proprio quella contro i virgiliani, domenica 27 luglio alle ore 16 a Mezzana, provincia di Trento e luogo del ritiro dei biancorossi, poco lontano da quello degli amaranto. La sensazione però è che non sia solo la temporanea vicinanza geografica ad aver spinto le due società a organizzare questo test. In itinere, infatti, ci sono delle trattative di mercato che stanno portando il direttore Cutolo e l’omologo Botturi a dialogare con continuità . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arezzo, operazione in chiusura per Redolfi. E Cutolo vuole stringere con Spini e Ianesi

In questa notizia si parla di: arezzo - operazione - chiusura - redolfi

Arezzo, operazione in chiusura per Redolfi. E Cutolo vuole stringere con Spini e Ianesi; L’Arezzo rinuncia a Settembrini. Redolfi, un’amichevole per la firma; Arezzo, un arrivo dalla B: a un passo Redolfi per la difesa.

Arezzo, vicina la firma del difensore Redolfi. Per l'attacco piace Spini - Accelerata per le cessioni di Bianchi, Bigi, Gaddini, Lazzarini e Santoro ... arezzonotizie.it scrive

Arezzo, ora Cutolo punta tutto su Redolfi. E il Mantova fa partire l’assalto a Pattarello - Il centrale potrebbe essere inserito come contropartita tecnica da aggiungere a un importo congruo per la cessione del fantasista ... Da msn.com