Arbitro Inter Fluminense la designazione completa degli ottavi del Mondiale per Club | ecco chi dirigerà il match contro i brasiliani

arbitro inter fluminense: ecco chi dirigerà l’attesissimo match degli ottavi del Mondiale per Club. Il direttore di gara, Iván Arcides Barton Cisneros, proveniente dal Salvador, sarà il protagonista in campo insieme ai suoi assistenti. Questa sfida tra i nerazzurri e i brasiliani si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, ma ora scopriamo tutti i dettagli sulla designazione arbitrale che garantirà regolarità e fair play.

L'incontro tra l' Inter e il Fluminense, che avrà luogo in occasione degli ottavi di finale del Mondiale per Club, vedrà come arbitro principale il salvadoregno Iván Arcides Barton Cisneros. L'importante partita, che promette di essere ricca di emozioni e spettacolo, sarà supervisionata da Barton, un arbitro esperto e rispettato. A supportarlo in questa importante mansione ci saranno i suoi connazionali David Morán e Henry Pupiro, che ricopriranno il ruolo di assistenti arbitrali.

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

