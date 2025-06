Applausi per ’Fantaisia’ Arts & musical school incanta il Guglielmi

Un'applaudente standing ovation ha coronato "Fantaisia il musical", un evento straordinario che ha unito arte, intrattenimento e solidarietà al Teatro Guglielmi di Massa. Ideato da Juris Mantovani e Lara Maggiani, questo spettacolo inedito ha coinvolto il pubblico in due serate memorabili, devolvendo parte dei ricavi a ActionAid per combattere le spose bambine e costruire un centro antiviolenza in Uganda. Un esempio brillante di come il teatro possa fare la differenza nella vita di tanti.

Due serate di arte, intrattenimento e beneficenza con Arts & musical school in " Fantaisia il musical ", che ha fatto il pienone al Teatro Gugliemi di Massa. Un musical inedito, scritto e ideato da Juris Mantovani e Lara Maggiani, a scopo benefico in favore di Actionaid, per la campagna contro le spose bambine. Parte del ricavato delle serate, infatti, sarà devoluto per la realizzazione di un centro antiviolenza in Uganda per salvare tante bambine da un destino atroce. "Due serate piene – commenta Lara Maggiani – sopra ogni aspettativa. Siamo felicissimi. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno tenuto il palco come veri professionisti, dai più piccoli ai più grandi".

