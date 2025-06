Appello dei bagnini | Le barriere di scogli sono ormai insabbiate

L’appello dei bagnini si fa sentire forte e chiaro: le barriere di scogli, fondamentali per proteggere la spiaggia e garantire la sicurezza dei bagnanti, sono ormai insabbiate o troppo vicine alla riva. Roberto Baldassarri, presidente della Coop. Bagnini, sottolinea che queste strutture non svolgono più il loro ruolo, mettendo a rischio l’intera area. L’effetto di questa situazione richiede interventi immediati per preservare il mare e la sicurezza di tutti.

Almeno una decina di barriere di scogli sono insabbiate o troppo vicine alla riva per difendere la spiaggia in caso di mareggiate e per lasciar spazio ai bagnanti. Lo dicono da tempo i bagnini. Roberto Baldassarri, presidente Coop.Bagnini sostiene che "non c’è spazio per chi vuol fare il bagno, oltre al fatto che le barriere frangiflutti non riescono più a svolgere il ruolo per cui sono state progettate. Alcune andrebbero rimosse"". L’effetto della nuova darsena a mare ha favorito l’accumulo di sabbia, creando erosione lungo tutto l’arenile di Cattolica e rendendo superflua la presenza delle scogliere, che sono state realizzate negli anni ‘60. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it