apav lucrezia una stagione ricca di adrenalina e piena di traguardi gratificanti

Un anno da non dimenticare quello appena concluso per l'Apav Lucrezia volley targata Bcc-Termomet. Per le ragazze allenate dai coach Burini e Caselli, si è rivelato una stagione ricca di adrenalina e di grande esperienza. Dopo una partenza difficile, l'Apav Bcc-Termomet ha quasi sfiorato la promozione in Serie B, dimostrando determinazione, grinta, volontà e un forte senso di appartenenza. Le parole di Coach Andrea Burini: "Si è concluso questo lungo, intenso ed entusiasmante campionato per le ragazze dell'Arpav. Purtroppo – afferma Burini – la conclusione non è stata come tutti speravamo. Siamo usciti sconfitti dal campo di Collemarino nella gara decisiva che avrebbe sancito la promozione in Serie B.