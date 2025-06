Anziani e caldo 5 consigli di Filippo Anelli E c’è anche la cura contro la solitudine

L’estate avanza e con essa le sfide per la salute degli anziani, particolarmente vulnerabili alle ondate di caldo come quella attuale. Filippo Anelli, presidente Fnomceo, evidenzia l’importanza di non trascurare anche il sollecito supporto emotivo. Ecco cinque consigli fondamentali per proteggersi dall’afa e dalla solitudine, affinché questa stagione possa essere vissuta in sicurezza e serenità. Ricordate: il benessere si costruisce anche con piccoli gesti quotidiani.

Roma, 29 giugno 2025 – C'è anche la cura della solitudine nel pacchetto di rimedi che Filippo Anelli, presidente Fnomceo – federazione Ordine dei medici – raccomanda agli anziani per difendersi dall' ondata di calore di questi giorni, arroventati dall' anticiclone Pluto. Ecco 5 consigli da seguire. 1. Bere due litri di acqua al giorno. 2. Mangiare frutta (e usare integratori). 3. In casa nelle ore più calde. 4. Aria condizionata (con moderazione). 5. Il medico e la cura dell'affetto. 1. Bere due litri di acqua al giorno. Osserva il presidente Fnomceo: "Gli over 65 devono bere almeno due litri di acqua al giorno – si raccomanda il presidente Fnomceo -.

