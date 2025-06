Antony Juve annuncio del ds del Betis sull’esterno Tornerà in Liga? Arrivano novità importanti sul suo futuro cosa potrebbe accadere in estate

Il futuro di Antony Juve si fa sempre più incerto: il direttore sportivo del Betis ha svelato novità importanti sul suo ritorno in Liga. Dopo sei mesi caratterizzati da prestazioni sorprendenti, l’esterno brasiliano potrebbe tornare a giocare in Spagna questa estate. La situazione si anima e i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse. Ma cosa potrebbe accadere davvero? Le risposte arrivano a breve.

Antony Juve, c’è l’annuncio del direttore sportivo del Betis sul futuro dell’esterno, che potrebbe tornare in Liga nella prossima stagione. Il futuro di Antony è il tema caldo che sta appassionando i tifosi del Betis Siviglia. L’estroso esterno brasiliano, arrivato in prestito dal Manchester United e accostato anche al calciomercato Juve, ha conquistato tutti nei suoi primi sei mesi in Andalusia, e ora la sua permanenza è la priorità del club. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo MARCA, la volontà del giocatore potrebbe essere decisiva: Antony avrebbe infatti dato la sua priorità a una permanenza al Betis per almeno un’altra stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Antony Juve, annuncio del ds del Betis sull’esterno. Tornerà in Liga? Arrivano novità importanti sul suo futuro, cosa potrebbe accadere in estate

In questa notizia si parla di: betis - esterno - antony - juve

Douglas Luiz e Arthur via, SeleCiao Juve: l’ultimo tentativo di Giuntoli I due centrocampisti brasiliani in uscita: le prossime settimane saranno decisive Difficilmente nella prossima stagione si parlerà portoghese in versione brasiliana nel centrocampo della Juv Vai su Facebook

Antony, Juve difficile; Esuberi per lo United, occasioni d’oro per Juve: le due opzioni sugli esterni; Dalla finale persa alla Juve: Comolli ha messo la freccia.

Antony, Juve difficile - Antony Matheus dos Santos vuole restare al Real Betis Antony Matheus dos Santos ha gi ... Secondo tuttojuve.com

Mercato Juve: idea Antony per l'attacco - La dirigenza bianconera valuta così le possibili alternative e tra queste spunta anche quella di Antony [VIDEO], esterno del Manchester United in prestito al Betis. Si legge su it.blastingnews.com