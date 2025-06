Anticipazioni Torino is fantastic Mahmood Annalisa e gli altri super ospiti attesi

Torino, da sempre crocevia di cultura e innovazione, regala così un evento imperdibile: "Torino is Fantastic". Uno spettacolo che celebra la grande tradizione musicale italiana con artisti di calibro e un’atmosfera coinvolgente, pronta a unire generazioni e creare ricordi indimenticabili. Preparati a vivere una serata straordinaria all’insegna di musica, energia e condivisione!

Torino is Fantastic sbarca su Canale5 per celebrare la grande tradizione musicale del nostro Paese con una line-up d’eccezione e un’atmosfera capace di unire generazioni. Sul palco saliranno artisti del calibro di Mahmood, Annalisa, Alessandra Amoroso e molte altre stelle della scena pop contemporanea, per una serata all’insegna della musica, dell’energia e della condivisione. Torino, da sempre crocevia di cultura e innovazione regala così un’occasione unica per vivere la musica dal vivo nella sua forma più autentica, in una cornice ricca di storia. Torino is Fantastic, grandi nomi della musica attesi sul palco. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Torino is fantastic, Mahmood, Annalisa e gli altri super ospiti attesi

In questa notizia si parla di: torino - fantastic - mahmood - annalisa

Torino Is Fantastic, il concerto con Annalisa, Venditti, Il Volo, i finalisti di Amici - Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: Torino is Fantastic, il grande concerto che illuminerà Piazza Vittorio Veneto il 24 giugno, con ospiti d'eccezione come Annalisa, Venditti, Il Volo e i finalisti di Amici.

Con "Personale" di Mahmood si è aperto, ieri sera, 24 giugno, sul palco di piazza Vittorio Veneto, il concerto per San Giovanni: "Torino is Fantastic" ha avuto come main sponsor Fiat e guest star il rapper Shaggy. Di fronte a una piazza gremita si sono esibiti A Vai su Facebook

Una grande serata di musica ed emozioni, FIAT è orgogliosa di essere partner di “Torino is Fantastic”, il grande Concerto di San Giovanni! Il 24 giugno, Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per una serata indimenticabile Vai su X

Anticipazioni Torino is fantastic, Mahmood, Annalisa e gli altri super ospiti attesi; La scaletta del concerto per San Giovanni a Torino con Gerry Scotti: l’ordine dei cantanti il 29 giugno; San Giovanni 2025 a Torino: il concerto gratuito con Shaggy, Annalisa, Mahmood e Tananai. Tutti gli ospiti.

Torino is Fantastic è in diretta o registrato? La scaletta del concerto su Canale 5 - La scaletta del concerto su Canale 5 in onda oggi, domenica 29 giugno 2025. Come scrive tag24.it

Torino Is Fantastic su Canale 5: scaletta, cast e ospiti - Torino Is Fantastic, l’evento musicale che celebra la Festa di San Giovanni, illumina Piazza Vittorio Veneto il 24 giugno 2025, con una serata di musica e spettacolo trasmessa su Canale 5 il 29 giugno ... Riporta msn.com