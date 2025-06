Anteprima delle scommesse del Grand Prix 2025 austriaco

Sei pronto a scoprire le anteprime più calde per il Grand Prix 2025 in Austria? Le voci di paddock sono infuocate: Russell punta a dominare con vittorie consecutive, mentre la McLaren si prepara a riconquistare il podio dopo un risultato deludente. Prima dello start, analizziamo insieme le ultime quote e probabilità che potrebbero rivoluzionare le tue scommesse, rendendo questa gara un evento imperdibile per ogni appassionato di Formula 1.

Il Grand Prix austriaco vede George Russell guardare per garantire vittorie di gara consecutive e vittorie consecutive austriache del Grand Prix, mentre la McLaren cerca di tornare sul podio a seguito di un risultato deludente l'ultima volta in gara. Prima della gara, abbiamo dato un'occhiata alle ultime probabilità di scommesse di F1, notizie F1, previsioni e altro ancora!

Il Gran Premio d’Austria resterà in Formula 1 fino al 2041 - La Formula 1 continuerà a correre in Austria almeno fino al 2041, in seguito al rinnovo a lungo termine dell’accordo con il promotore Projekt Spielberg GmbH & Co KG. Secondo msn.com