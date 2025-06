Anna Tatangelo incinta rinviati i concerti di novembre | ecco come lo ha comunicato la cantante

Anna Tatangelo sorprende i fan annunciando l’atteso rinvio dei suoi concerti di novembre a Napoli e Milano, a causa della sua gravidanza. La cantante ha promesso di recuperare gli eventi nel 2026, lasciando tutti con l’anticipazione di emozioni future. Ecco come lo ha comunicato e le informazioni sui biglietti: preparatevi a vivere un’esperienza ancora più speciale quando tornerà sul palco. Continua a leggere per saperne di più.

Anna Tatangelo ha rinviato i due concerti Tatangeles previsti a Napoli e Milanio in autunno a causa della gravidanza: la cantante li recupererà nel 2026. Tutte le informazioni sui biglietti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anna - tatangelo - concerti - cantante

Anna Tatangelo incinta: il gesto di suo figlio Andrea e del suo nuovo compagno - Anna Tatangelo sta per diventare mamma per la seconda volta, un momento di gioia condiviso con dolcezza attraverso una foto in bianco e nero su Instagram, che immortala il suo pancione.

“E Gigi D’Alessio…” Anna Tatangelo in dolce attesa, l’ex compagno tace: la reazione alla notizia Vai su Facebook

Anna Tatangelo incinta, rinviati i concerti di novembre: ecco come lo ha comunicato la cantante; Giugno Antoniano: Anna Tatangelo apre i concerti dei big, stasera Piazza Mazzini si accende con la sua musica; Anna Tatangelo in concerto a Casteldaccia: sarà lei la regina della notte di Capodanno.

Anna Tatangelo incinta, cambiano le date dei concerti: ecco come lo ha comunicato la cantante - Anna Tatangelo ha rinviato i due concerti Tatangeles previsti a Napoli e Milanio in autunno a causa della gravidanza: la cantante li recupererà nel 2026 ... Scrive fanpage.it

Anna Tatangelo annuncia la gravidanza e rinvia le date del tour: la reazione dei fan - Anna Tatangelo annuncia la sua gravidanza, posticipando due concerti del tour autunnale alla prossima primavera. Segnala ecodelcinema.com