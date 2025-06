Anna Tatangelo incinta ma la relazione con Giacomo Buttaroni sarebbe già in crisi

Le ultime notizie sul mondo delle stelle sono sempre al centro dell'attenzione: questa volta, Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sembrano trovarsi in un momento di crisi, mentre la cantante si appresta ad accogliere il loro bambino. La domanda che molti si pongono è: la loro storia è già arrivata al capolinea? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Potrebbe essere già finita la storia tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni, padre del bambino che la cantante aspetta. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la relazione tra i due sarebbe entrata in crisi ancora prima della nascita del bebè. La notizia è emersa nel corso della trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda su Radio Radio, dove Deianira Marzano ha rivelato che fonti vicine alla coppia le avrebbero confidato che il rapporto è ormai agli sgoccioli, nonostante l’attesa di un figlio. “Felice della gravidanza, ma la storia è finita”. “La loro relazione non va, ma lei è comunque contenta di questa gravidanza”, ha dichiarato Deianira durante l’intervista. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Anna Tatangelo incinta, ma la relazione con Giacomo Buttaroni sarebbe già in crisi

