Anna Tatangelo è incinta di Giacomo Buttaroni ma si sono già lasciati? Lo scoop sulla rottura

Anna Tatangelo, in dolce attesa di una femminuccia con Giacomo Buttaroni, ha recentemente vissuto un turbinio di emozioni. Tuttavia, tra notizie di gravidanza e affetto pubblico, è emersa anche una verità difficile: la coppia si sarebbe già separata, lasciando i fan sorpresi. Il gossip impazza, ma cosa riserverà il futuro per la cantante e il suo cuore? Restate sintonizzati, perché le sorprese non sono finite.

La bimba in arrivo di Anna Tatangelo √® la figlia dell‚Äôattuale compagno, Giacomo Buttaroni, ex calciatore e ora allenatore di una squadra giovanile di Roma. Il compagno aveva r eagito con un cuoricino alla¬†foto postata da Anna Tatangelo¬† per annunciare ai fan la sua gravidanza, e da quel momento la storia √® diventata di dominio pubblico, anche grazie alla conferma del fratello della cantante che in un‚Äôintervista aveva detto che i due stanno insieme e che Anna aveva fatto conoscere Giacomo alla famiglia.¬† Una storia, prima dell‚Äôannuncio della gravidanza, vissuta in assoluto riserbo, e che pare stia gi√† scricchiolando. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it ¬© Metropolitanmagazine.it - Anna Tatangelo √® incinta di Giacomo Buttaroni, ma si sono gi√† lasciati? Lo scoop sulla rottura

In questa notizia si parla di: anna - tatangelo - giacomo - buttaroni

Anna Tatangelo incinta: il gesto di suo figlio Andrea e del suo nuovo compagno - Anna Tatangelo sta per diventare mamma per la seconda volta, un momento di gioia condiviso con dolcezza attraverso una foto in bianco e nero su Instagram, che immortala il suo pancione.

Anna Tatangelo incinta, la reazione di Giacomo Buttaroni alla notizia condivisa della gravidanza. La reazione https://fanpa.ge/rvzOB Vai su Facebook

#AnnaTatangelo in dolce attesa, ma la storia con Giacomo Buttaroni ‚Äúnon va‚ÄĚ: ‚ÄúSi sono gi√† lasciati‚ÄĚ, il retroscena Deianira Marzano ha poi parlato anche della presunta crisi tra #GiuliaDeLellis e #TonyEffe (e non solo!) Vai su X

Anna Tantangelo incinta di Giacomo Buttaroni, ma la coppia √® gi√† al capolinea? L indiscrezione bomba; Anna Tatangelo incinta, le rivelazioni del fratello Maurizio: ¬ęSta insieme da mesi con Giacomo Buttaroni¬Ľ; Anna Tatangelo incinta, parla il fratello: la verit√† sul fidanzato Giacomo Buttaroni.

Anna Tantangelo incinta di Giacomo Buttaroni, ma la coppia è già al capolinea? L indiscrezione bomba - La favola d'amore di Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sarebbe già al capolinea proprio mentre sta vivendo la gioia della seconda gravidanza? Lo riporta libero.it

Anna Tatangelo incinta, cambiano le date dei concerti: ecco come lo ha comunicato la cantante - Anna Tatangelo ha rinviato i due concerti Tatangeles previsti a Napoli e Milanio in autunno a causa della gravidanza: la cantante li recupererà nel 2026 ... Da fanpage.it