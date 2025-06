Anime ribelli – La Roma delle donne coraggiose il 2 ed il 23 luglio

Scopri "Anime Ribelli – La Roma delle Donne Coraggiose", un’esperienza teatrale che unisce passato e presente, narrando le storie di donne coraggiose da Roma Antica ai giorni nostri. Il 2 e il 23 luglio, lasciati coinvolgere in un viaggio emotivo attraverso voci di ribelli che hanno sfidato il silenzio contro ogni forma di violenza. Un’occasione unica per riflettere, ricordare e sostenere il valore della donna nella storia e nel presente.

Una nuova live experience teatrale da Roma Antica ai femminicidi di oggi, voci di donne che hanno sfidato il silenzio. Un ponte tra presente e passato contro la violenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Anime ribelli – La Roma delle donne coraggiose il 2 ed il 23 luglio

In questa notizia si parla di: roma - donne - anime - ribelli

A Roma una rete per tutelare le donne vittime di violenza: dalle case rifugio ai centri per maltrattanti - A Roma prende vita una rete cittadina dedicata alla tutela delle donne vittime di violenza. Questo progetto innovativo va oltre l'emergenza, creando sinergie tra case rifugio e centri per maltrattanti, con l'obiettivo di affrontare e sradicare le cause profonde della violenza di genere.

UNA NUOVA VISITA TEATRALIZZATA, PER UN NUOVO GRANDE EVENTO! ANIME RIBELLI LA ROMA DELLE DONNE CORAGGIOSE (Visita guidata teatralizzata in collaborazione con Fenix Theatre) MERCOLEDÌ 2 LUGLIO ? ORE 21 00 Testi e Vai su Facebook

Anime Ribelli Roma: visite teatralizzate di donne coraggiose; «Anime ribelli», visite teatralizzate sulle donne coraggio del passato: dalla garibaldina Rosalia Crispi a Teresa Gullace ispiratrice di «Roma città aperta»; Anime Ribelli.

Roma. La visita teatralizzata “Anime Ribelli” che unisce Storia e attualità contro la violenza di genere - Sadaf Baghbani, attivista e attrice iraniana, ospite al "Seminare Idee Festival Città di Prato" dal 6 all'8 giugno a Prato ... Scrive womenews.net

“Anime Ribelli”, al via a Roma le visite guidate teatralizzate - A partire dal 2 luglio 2025 una nuova live experience teatrale, dalla Roma Antica ai femminicidi di oggi, voci di donne che hanno sfidato il silenzio. Come scrive agenziacomunica.net