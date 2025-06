Animalisti sull' Adige in gommone con il cartello | Lunga vita ai lupi

a testimonianza del loro impegno per la salvaguardia degli animali e della natura. Con un gesto simbolico e un messaggio potente, hanno voluto attirare l'attenzione su temi cruciali come la tutela dei lupi e il rispetto per gli ecosistemi. La loro crociata si fa sentire forte e chiara, sperando di ispirare più consapevolezza e azioni concrete a favore del nostro pianeta.

«Lunga vita ai lupi». È quanto scritto in lingua inglese sul manifesto mostrato oggi, 29 giugno, da un gruppo di animalisti che con un gommone hanno percorso l'Adige a Verona. Animalisti che hanno gioito per lo spostamento dell'evento fieristico Eos da Verona e Parma. Una gioia condivisa un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

