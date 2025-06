Angelino vuole restare a Roma | l’indiscrezione blocca il mercato di Massara?

L’indiscrezione di Vocegiallorossa.it scuote il mercato giallorosso: Angelino, invece di cercare nuove avventure all’estero, ha scelto di restare a Roma. Niente addii imminenti o trame last minute, il terzino spagnolo desidera consolidarsi sotto la guida di Gasperini e dimostrare il suo valore in maglia giallorossa. In un’estate fatta di mille voci, questa decisione rappresenta un punto di svolta per il futuro della Roma.

Altro che addio imminente, Angelino non vuole partire. In un'estate dominata da voci, trattative, scenari e plusvalenze da chiudere, il terzino spagnolo ha scelto la via della chiarezza. Niente fuga in Arabia, niente strappi last minute: l'ex Lipsia vuole restare in giallorosso e giocarsi le sue carte con il nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini. A rilanciare l'indiscrezione è stato il noto portale di fede romanista Vocegiallorossa.it, che nell'edizione odierna ha riportato la volontà del giocatore: rimanere a Roma, senza se e senza ma. Un messaggio netto che cambia lo scenario. Angelino si trova bene nella Capitale, ha instaurato un buon rapporto con l'ambiente e punta a conquistare la fiducia del nuovo tecnico.

