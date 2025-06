Android Auto 14.6 è ora disponibile per tutti

Grande notizia per gli appassionati di tecnologia: Android Auto 14.6 è finalmente disponibile per tutti, a pochi giorni dal lancio della versione 14.5 stabile. Questo aggiornamento, già in rollout su larga scala, promette migliorie e nuove funzionalità che renderanno la tua esperienza di guida più sicura e connessa. Scopriamo insieme cosa c’è di nuovo e come poterlo scaricare subito!

A distanza di qualche giorno dal rilascio della versione 14.5 stabile, è già stato vviato il roll out su larga scala di Android Auto 14.6

