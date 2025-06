Andrea Pucci debutto nazionale a Zero Branco con doppia data a villa Guidini

L'attesa è finita: Andrea Pucci conquista il palco di Villa Guidini con il suo nuovo show "Amo l'estate". Il debutto nazionale del tour estivo 2025 ha preso il via con due date memorabili, regalando al pubblico risate e momenti indimenticabili. Preparati a lasciarti coinvolgere dall'irresistibile comicità del comico milanese, che promette di rendere questo evento un appuntamento imperdibile dell'estate. Un'estate all'insegna del divertimento e della buona musica!

Grande attesa per l'arrivo di Andrea Pucci al Festival di Villa Guidini, che sabato 28 giugno, ha ospitato la prima tappa del suo debutto nazionale del tour estivo 2025. Il comico milanese porterà in scena "Amo l'estate", uno spettacolo esilarante che arricchirà il cartellone della rassegna. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

