Andrea Gherpelli Lo show di ‘Padri Nostri’ | Do voce a tutti i genitori

hanno plasmato il mio percorso. Questa sera, nella suggestiva cornice di Castelnovo Monti, Andrea Gherpelli dà vita a uno spettacolo unico che celebra l’amore, le sfide e le storie di tutti i genitori. Un viaggio emozionante tra monologhi e musica, pensato per riscoprire la forza delle radici familiari. Non mancate: un’occasione imperdibile per ascoltare le voci più autentiche del nostro cuore.

‘Padri Nostri’, di e con Andrea Gherpelli, è questa sera (alle 20,30) – in anteprima, con ingresso libero – nella piazza delle Armi di Castelnovo Monti. Otto monologhi, incastonati in altrettante canzoni, eseguite dal vivo. "Ho sempre desiderato portare le voci dei genitori sul palco. – spiega l’attore e autore reggiano, Andrea Gherpelli. - Per farlo ho pensato di usare le emozioni e le lezioni che ho ricevuto senza sconti dalle persone che hanno saputo darmi le giuste parole, i suggerimenti, i rimproveri, e che hanno anche saputo mettermi davanti al rifiuto, al fallimento. Tutto questo nel bene e nel male, senza esclusioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Gherpelli. Lo show di ‘Padri Nostri’: "Do voce a tutti i genitori"

In questa notizia si parla di: andrea - gherpelli - padri - nostri

Andrea Gherpelli. Lo show di ‘Padri Nostri’: Do voce a tutti i genitori; Eventi per tutti a Castelnovo ne’ Monti; Gli appuntamenti letterari e artistici de L’Uomo che cammina.

Andrea Gherpelli di Wild Teens : «Prendiamoci cura della nostra terra» - Vanity Fair Italia - Dal 3 novembre su Discovery+ sarà il fattore a guidare 12 adolescenti nelle fatiche della vita di campagna nel programma Wild Teens - Segnala vanityfair.it

Andrea Libero Gherpelli, storia di un «attore contadino» - E Andrea Gherpelli – Libero lo diventerà dopo – ha cominciato a seminare per potersi definire «ingegnere contadino». Si legge su vanityfair.it