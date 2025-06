Andrea Corsini sarà il presidente di Start Romagna

Andrea Corsini, 61 anni, originario di Cervia, è pronto a guidare Start Romagna nel nuovo scenario dei trasporti regionali. Dopo aver ricoperto ruoli chiave come assessore regionale al turismo e ai trasporti, ora si prepara a portare la sua esperienza in una delle società più strategiche della regione. Nei prossimi giorni, il cambio ufficiale sarà annunciato, segnando un nuovo capitolo per la mobilità locale.

Sarà ufficializzato nei prossimi giorni il cambio al vertice della società dei trasporti Start Romagna con il passaggio di consegne dal presidente attuale, Roberto Sacchetti, ad Andrea Corsini, l’uomo individuato dai soci di Start Romagna a guidare la società nei prossimi anni. Corsini, 61 anni, nativo di Cervia, è stato assessore regionale al turismo e ai trasporti nei due mandati del governatore Stefano Bonaccini. Dirigente della cooperativa Atlantide è entrato nel direttivo nazionale del Partito Democratico con l’arrivo della segretaria nazionale Elly Schlein. Il suo nome era tra quelli nel toto successori a Bonaccini come presidente della Regione e a Michele de Pascale come sindaco di Ravenna dopo che questi è stato eletto governatore dell’Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Corsini sarà il presidente di Start Romagna

Stando alle ultime notizie, Andrea Corsini, ex assessore ai trasporti e al turismo della Regione Emilia-Romagna, ha scelto di non ricandidarsi alle imminenti elezioni regionali del 2024 né di inserirsi nelle dinamiche politiche locali.

