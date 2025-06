Andrea Capobianco | Abbiamo fatto un capolavoro quest’Italia ha delle qualità incredibili

Abbiamo scritto una pagina indimenticabile di sport, celebrando le qualità uniche dell’Italia. La conferenza stampa post-finale del torneo europeo femminile è il teatro di un sorriso contagioso: tra festeggiamenti spontanei e risate, Andrea Capobianco e Cecilia Zandalasini si ritrovano immersi in un mare di acqua, simbolo di gioia e passione. E quando il sipario si chiude, il nostro coach non perde mai di vista l’obiettivo: “Domani allenamento.”

La conferenza stampa post-finale 3°-4° posto degli Europei femminili, di fatto, non può cominciare subito. Non può perché, appena prima che Andrea Capobianco e Cecilia Zandalasini possano parlare, parte all’assalto tutto il gruppo azzurro che si lancia dentro la sala stampa per festeggiare ancora, riempiendo d’acqua i due felicemente malcapitati. Risposta del repertorio cestistico ironico classico del coach: “Domani allenamento”. Quando si comincia, così parla Capobianco, che taglia la testa al toro decidendo di parlare direttamente in italiano: “ Vorrei ricordare assolutamente due persone che hanno creduto nel progetto femminile italiano che sono Gaetano Laguardia e Giustino Altobelli, che mi sono state tanto vicine. 🔗 Leggi su Oasport.it