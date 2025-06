Andrea Bajani | La famiglia è protezione Ma rischia di diventare un sistema di potere e paura

Andrea Bajani ci invita a riflettere sulla complessità della famiglia e sui confini tra protezione e potere. Nei suoi racconti, personaggi vulnerabili e oppressi cercano un senso di pace, spesso intrappolati in dinamiche di paura e controllo. Un mondo narrativo intenso che mette in luce le sfumature oscure delle relazioni familiari, svelando come, a volte, la tutela possa trasformarsi in catena di oppressione. Ma fino a che punto questa linea può essere superata?

Il mondo narrativo di Andrea Bajani è popolato da protagonisti che cercano la verità, o almeno la pace, rispetto alla propria storia. Donne in fuga, madri sottomesse che colludono con padri-padroni, uomini incapaci di gestire rabbia e rapporti. Bambini che con il colore degli occhi ereditano un dolore sconfinato che si portano addosso come uno zainetto di scuola sulle spalle. In Se consideri le colpe ad andarsene era una madre. Ne Il libro delle case c’era una famiglia specializzata in autodistruzione. Nel nuovo L’anniversario (Feltrinelli), nel protagonista si compie la scelta di recidere il rapporto con i genitori: se "tutto l’insieme è una cosa disgraziata" e per il cordone ombelicale passano solo senso di colpa e devastazione, andarsene non è un gesto di fuga ma di piena responsabilità: è il movimento sano che libera noi e la nostra dimora naturale dal male. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Andrea Bajani: "La famiglia è protezione. Ma rischia di diventare un sistema di potere e paura"

