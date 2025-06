Ancora incendi nel Salento fiamme a due passi dalle case e paura tra i residenti Dai Vigili del Fuoco 83 interventi in 24 ore

ore recenti, i vigili del fuoco hanno effettuato 83 interventi per domare le fiamme che minacciano le abitazioni e il paesaggio. La situazione si fa critica, alimentando la paura tra i residenti e sollevando l'allarme sulla gestione delle emergenze ambientali in questa regione già martoriata dagli incendi. Una sfida che richiede interventi immediati e strategie efficaci per proteggere il Salento da un'estate che promette di essere ancora più difficile.

Ancora emergenza incendi nel Salento. E siamo solo all'inizio dell'estate. La piaga degli incendi in provincia di Lecce è già, però, su ritmi importanti. Solo nelle. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ancora incendi nel Salento, fiamme a due passi dalle case e paura tra i residenti. Dai Vigili del Fuoco 83 interventi in 24 ore

