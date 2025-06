Ancora fiamme in Valle Telesina in azione i canaider

Ancora fiamme e fumo avvolgono la Valle Telesina, con gli incendi che minacciano la splendida natura e le comunità locali. Sul fronte, i canadeir – gli aerei speciali – continuano senza sosta a sganciare tonnellate d’acqua per domare il rogo. La lotta contro il fuoco è diventata un impegno incessante, dimostrando quanto sia fondamentale il lavoro di squadra e la prontezza di intervento. La speranza è che presto si possa ristabilire la serenità in questa zona più che mai bisognosa di tutela.

Ancora fumo tra i boschi in località Santo Stefano nel comune di Solopaca. Il fuoco si è sviluppato in più punti nelle aree verdi ai primi contrafforti del massiccio del Taburno. In azione anche i Canadeir, gli aerei speciali che sganciano tonnellate d'acqua per spegnere gli incendi. Per tutta la mattinata si sono ripetuto i lanci da parte del mezzo aereo. Del resto, già ieri era stata una giornata difficile sul fronte del fuoco. Il vento che spira teso da due giorni ha contribuito ad alimentare i roghi.

