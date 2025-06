Ancona una notte senz’acqua in tutto il centro | quali sono le vie interessate

Una notte senza acqua in pieno centro ad Ancona: un disagio che coinvolge residenti e visitatori tra l'Ex Ospedale Umberto I e il Faro. Dalle ore 20 di mercoledì 2 luglio alle 8 di giovedì 3 luglio, le vie interessate si trovano a dover affrontare questa interruzione, decisa per motivi tecnici e di manutenzione. Scopriamo insieme quali sono le aree coinvolte e come prepararsi al meglio a questa fastidiosa ma temporanea situazione.

Ancona, 29 giugno 2025 – Una notte intera senz’acqua, con questo caldo, non è un disagio da sottovalutare. Ma tant’è: è lo stop con il quale dovranno fare i conti i tantissimi residenti della zona di Ancona cittĂ che abitano in tutta l'area centrale del centro storico di Ancona tra Ex Ospedale Umberto I fino al Faro. I rubinetti saranno a secco dalle ore 20 di mercoledì 2 luglio alle ore 8 di giovedì 3 luglio. PerchĂ©. La decisione è stata presa – comunica l'azienda Viva Servizi – nell’ambito di un imponente intervento di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica, finanziato con i fondi Pnrr Lo comunica l'azienda Viva Servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, una notte senz’acqua in tutto il centro: quali sono le vie interessate

