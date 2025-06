ancona e senigallia in tv con due fiction

Ancona e Senigallia conquistano il palcoscenico televisivo internazionale con due fiction di rilievo. Le Marche sono protagoniste all'Italian Global Series Festival, evento di punta a Riccione dedicato alle serie TV. Grazie al contributo di Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, "Balene" e "Alex Bravo. Poliziotto a modo suo" sono state interamente girate nel territorio marchigiano. Il presidente Andrea Agostini anticipa: "Due fiction che saranno i campioni di Rai e..."

Le Marche protagoniste all’ Italian Global Series Festival, kermesse internazionale in corso a Riccione dedicata alle serie televisive. La Regione ha portato due grandi produzioni girate interamente nel proprio territorio: " Balene " e " Alex Bravo. Poliziotto a modo suo ", realizzate con il contributo di Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission. Il presidente Andrea Agostini parla di "due fiction che saranno i campioni di Rai e Mediaset in autunno: ‘Balene’, con Veronica Pivetti e Carla Signoris, andrà in onda su Rai 1 in prima serata, e ‘Alex bravo poliziotto a modo suo’, con Marco Bocci, su Canale 5, sempre in prima serata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it