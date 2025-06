anche al cinema i manoscritti non bruciano lode al maestro e margherita nei secoli censurato

romanzo originale, capace di sfidare i confini tra realtà e fantasia, tra bene e male. Il Maestro e Margherita rimane un capolavoro intramontabile che, pur nascosto dietro il sipario del cinema, continua a svelare i misteri dell'animo umano e le contraddizioni della società. La domanda persiste: quale versione rende giustizia alla sua straordinaria profondità? Solo leggendo il libro si può davvero cogliere tutta la sua magia e complessità.

Questa settimana è uscito nelle sale italiane (in poche, per la verità) il film ispirato al romanzo russo Il Maestro e Margherita. L’opera di Bulgakov sbarca nei cinema quasi di nascosto. Dopo aver subito la censura sovietica, mutatis mutandis, si trova oggi ad essere nuovamente oggetto di ostracismo da parte delle autorità. Meglio il libro?. Quasi superfluo dirlo. Per capire la potenza dell’opera di Bulgakov, è indispensabile aver letto il libro, n on a caso una tra le opere più vendute del Novecento. Ma, a differenza di altri celebri romanzi, la trasposizione cinematografica è riuscita a rimanere fedele alla storia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it