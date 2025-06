Anacapri, il IX Festival del Paesaggiosi ispira al Viaggio in Italia di Goethe.

Dal 7 settembre al 3 novembre 2025, Anacapri accoglie la nuova edizione del Festival del Paesaggio, ispirato al viaggio di Goethe in Italia. Curato da Arianna Rosica e Gianluca Riccio, l’evento si svolge tra Villa San Michele e il centro storico, offrendo un affascinante percorso tra paesaggi, rovine e identità antiche e moderne. Un’occasione unica per scoprire come il paesaggio rifletta la nostra storia e cultura…

Dal 7 settembre al 3 novembre 2025 torna a Villa San Michele e nel centro storico di Anacapri il Festival del Paesaggio di Anacapri con la sua nuova edizione curata da Arianna Rosica e Gianluca Riccio. Con un progetto espositivo articolato in due movimenti – Travelogue. Paesaggi con rovine e RUINA. Ricercare un’identitĂ nell’antico e nell’attuale – il Festival propone un’unica narrazione corale che intreccia paesaggio e memoria, arte contemporanea e rovina, viaggio e identitĂ . Travelogue e RUINA (realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea, in collaborazione con Villa San Michele), pur nati da presupposti diversi, si presentano come due anime di un unico discorso visivo: il primo come un Grand Tour contemporaneo alla scoperta delle tracce del passato nella ricerca artistica attuale; il secondo come un’indagine sulla rovina non piĂą intesa come reliquia, ma come matrice creativa, oggetto vivo e attivo di senso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it