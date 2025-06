Amici 25 rivoluzione tra i professori | chi resta e chi esce

Amici di Maria De Filippi si prepara a tornare con la sua 25esima edizione, e l’attesa è alle stelle. Tra novità e sorprese, si parla di una vera e propria rivoluzione tra i professori: chi resterà e chi invece lascerà il cast? Con Deborah Lettieri in uscita e Raimondo Todaro che saluta, il pubblico è in trepidante attesa di scoprire i nomi che stanno emergendo per questa nuova avventura televisiva. Scopriamo i nomi che stanno…

Amici di Maria De Filippi si prepara a tornare con una la 25esima edizione e l'attesa per la formazione del cast è già altissima. Mentre si avvicina l'autunno, iniziano a farsi sempre più insistenti le voci di un'autentica rivoluzione tra i professori. Dopo la parentesi di Deborah Lettieri e l'uscita di scena di Raimondo Todaro, il pubblico si domanda chi siederà dietro i banchi più amati del piccolo schermo. Scopriamo i nomi che stanno circolando e che rappresentano un'ipotesi concreta. Amici 25: Deborah Lettieri verso l'addio?. Uno dei primi nomi a finire sotto i riflettori è quello di Deborah Lettieri, entrata a sorpresa nel cast durante l'ultima stagione.

