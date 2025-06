Amici 24 TrigNO parla della storia d' amore con Chiara e poi svela | Rudy Zerbi è stato l' antagonista perfetto!

Nel cuore di Amici 24, Trigno ci condurrà attraverso la sua coinvolgente storia d’amore con Chiara, svelando anche il ruolo di Rudy Zerbi come antagonista perfetto. Il cantante rivela la sua esperienza intensa e fortunata nella scuola, condividendo pensieri sinceri su allievi e professori di canto di questa emozionante edizione. Un racconto che promette di appassionare e sorprendere, lasciandoci desiderosi di scoprire cosa riserva il futuro.

Il cantante TrigNO ricorda la sua fortunata e intensa esperienza nella scuola di Amici e rivela il suo pensiero sugli allievi e professori di canto della 24esima edizione di Amici. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 24, TrigNO parla della storia d'amore con Chiara e poi svela: "Rudy Zerbi è stato l'antagonista perfetto!"

In questa notizia si parla di: amici - trigno - parla - storia

Amici 24, vince Daniele Doria: il ballerino sbaraglia la concorrenza di TrigNO: “È un momento magico e a mio fratello dico: ce l’abbiamo fatta!” - Daniele Doria si aggiudica la ventiquattresima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, dimostrando talento e determinazione.

Nicolò Filippucci parla in un’intervista della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Poi il cantante parla ed esprime un desiderio che cova da tempo, di cosa si tratta Vai su Facebook

Amici 24, TrigNO parla della storia d'amore con Chiara e poi svela: Rudy Zerbi è stato l'antagonista perfetto!; Amici 2025, chi è TrigNO, il vincitore della categoria canto di Amici24; Amici, Trigno bastonato dall'ex fidanzata (per colpa di Chiara) Tradita davanti a tutti, sono finita in terapia.

TrigNO parla della storia con Chiara Bacci: “Non è il momento per la convivenza” - MSN - Dopo il trionfo ad Amici, TrigNO ha parlato della storia con Chiara Bacci e dei loro progetti per il futuro. Si legge su msn.com

Amici 24, boom di vendite per TrigNO (e gli altri ex allievi spariscono). I dati inaspettati - Dopo il boom iniziale, quasi tutti gli ex cantanti di Amici 24 sono spariti dalla Top 100 FIMI: resiste solo TrigNO, in crescita con il suo EP A un passo da me. Scrive libero.it