Ambulanza si ribalta durante trasporto di un paziente cinque feriti sulla A2

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche: un'ambulanza si è ribaltata sulla A2 durante il trasporto di un paziente, coinvolgendo cinque persone ferite. La scena si è svolta in Calabria, mentre i volontari della Misericordia di Orta Nova si sforzavano di garantire un soccorso rapido ed efficace. La sicurezza durante il trasporto sanitario rimane una priorità assoluta, e le indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incidente.

Il trasporto di una persona ferita ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Cinque persone della provincia di Foggia sono rimaste ferite in un incidente in Calabria che ha coinvolto un’ambulanza dei volontari della Misericordia di Orta Nova. Il servizio sanitario era stato organizzato per trasferire a casa un operaio edile di San Severo, che ha riportato nei giorni scorsi una frattura al bacino in un infortunio a Catania. Sabato pomeriggio, nel viaggio di ritorno, nel tratto di autostrada A2 tra Vazzano e Sant’Onofrio in provincia di Vibo Valentia, il conducente ha perso il controllo del mezzo e l’ambulanza è uscita di strada, ribaltandosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ambulanza si ribalta durante trasporto di un paziente, cinque feriti sulla A2

