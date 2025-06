Ambulanza diretta a Foggia si ribalta in Calabria 5 feriti

Un tragico incidente in Calabria scuote la provincia di Foggia: un'ambulanza dei volontari della Misericordia si ribalta, lasciando cinque feriti tra le vittime. Un episodio che evidenzia quanto sia fragile la sicurezza sui nostri stradoni e l'importanza di un pronto intervento tempestivo. Restate con noi per aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte e sulle indagini in corso.

(Adnkronos) – Cinque persone della provincia di Foggia sono rimaste ferite in un incidente in Calabria che ha coinvolto un'ambulanza dei volontari della Misericordia di Orta Nova. Il servizio sanitario è stato approntato per trasferire a casa un operaio edile di San Severo, che ha riportato nei giorni scorsi una frattura al bacino in un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Spaventoso incidente stradale lungo l’autostrada A2, dove ad essere coinvolta è stata un’ambulanza dell’associazione di volontariato Misericordia di Orta Nova. L’incidente si è verificato nei pressi di Vibo Valentia, in Calabria. L’ambulanza, con a bordo 3 v Vai su Facebook

